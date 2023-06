Geen Nederlandse winnaar bij Koningin Elisabethwedstrijd

De Nederlandse mezzosopraan Maria Warenberg heeft de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang niet weten te winnen. De Zuid-Koreaanse bariton Taehan Kim ging er met de eerste prijs vandoor tijdens het Belgische klassieke muziekconcours. In totaal stonden twaalf deelnemers in de finale, die meerdere dagen plaatsvond in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.

Warenberg studeerde af aan het Conservatorium van Amsterdam en studeert momenteel aan de Dutch National Opera Academy. De mezzosopraan is dit seizoen ook met het Radio Filharmonisch Orkest te zien in Het Concertgebouw in Amsterdam en in TivoliVredenburg in Utrecht.

De Koningin Elisabethwedstrijd werd in 1937 opgericht. Afwisselend is de wedstrijd voor jonge violisten, pianisten, zangers en cellisten. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van zang. Vorig jaar won de Koreaanse Hayoung Choi de eerste prijs van 25.000 euro voor haar prestaties op de cello.

De Belgische koningin Mathilde is nauw betrokken bij de wedstrijd. De vorstin zat zaterdagavond in het publiek. Ze werd daarbij vergezeld door haar jongste dochter prinses Eléonore.