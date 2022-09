Geen officiële ceremonie voor nieuwe functie William

Er komt geen officiële ceremonie om prins William formeel te bekrachtigen in zijn nieuwe functie van prins van Wales. In plaats daarvan wil William liever tijd steken in het versterken van de banden met Wales, zo meldt Sky News.

Williams vader koning Charles mocht zich tot het overlijden van koningin Elizabeth 64 jaar lang prins van Wales noemen. Hij werd in 1969 tijdens een ceremonie officieel door zijn moeder ingehuldigd en formeel gepresenteerd aan het Welshe volk als hun prins. Charles kreeg destijds een kroon op zijn hoofd en zwoer trouw aan zijn moeder.

Na de dood van koningin Elizabeth overhandigde Charles de titel aan zijn zoon William in zijn eerste toespraak als koning.

Prins William en prinses Catherine zijn dinsdag, op de dag dat de officiële rouwperiode is afgelopen, voor het eerst naar Wales gegaan. Ze brengen een bezoek aan het eiland Anglesey, waar ze hebben gewoond, en de stad Swansea.