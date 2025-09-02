Geen onderzoek naar lek uit politiedossier Marius Borg Høiby

Er komt geen onderzoek naar het lekken van details uit het politieonderzoek naar Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Volgens de krant Dagbladet is de zogenoemde Spesialenheten for politisaker, het Noors bureau voor Onderzoek van Politiezaken, van mening dat er te weinig mogelijkheden zijn om de bron te achterhalen.

De advocaat van Høiby, Ellen Holager Andenæs, deed dit voorjaar aangifte van het lekken van informatie. De zaak werd doorverwezen naar het onderzoeksbureau, dat moest uitzoeken of het lek afkomstig was uit het politiedistrict van Oslo. Spesialenheten for politisaker stelt dat de informatie van verschillende bronnen afkomstig kan zijn en dat het beschermen van bronnen het onderzoek extra moeilijk maakt.

Holager Andenæs zegt tegen het Noorse persbureau NTB dat ze het besluit voor kennisgeving aanneemt.

Dinsdag bevestigde de rechtbank in Oslo dat de zaak tegen Høiby op 3 februari begint en naar verwachting duurt tot 13 maart. De 28-jarige stiefzoon van kroonprins Haakon wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. Hij riskeert een celstraf van maximaal tien jaar.