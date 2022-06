Geen persoonlijke ontmoeting tussen Biden en Saudische kroonprins

De Amerikaanse president Joe Biden zei vrijdag dat hij geen bilaterale ontmoeting zal hebben met de feitelijke leider van Saoedi-Arabië, kroonprins Mohammed bin Salman, tijdens zijn reis naar de regio op 15 en 16 juli. Dinsdag zei het Witte Huis nog dat een dergelijke ontmoeting, die een breuk met Bidens eerdere harde toon richting Saudi-Arabië zou hebben betekend, “te verwachten” was.

“Ik ga MBS (Mohammed bin Salman) niet ontmoeten”, zie Biden in antwoord op een vraag over zijn aanstaande reis naar Saoedi-Arabië. “Ik ga naar een internationale bijeenkomst en hij zal er deel van uitmaken.”

Een ontmoeting met Mohammed bin Salman zou zeer controversieel zijn in de Verenigde Staten. Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden dat Bin Salman verantwoordelijk was voor de dood van de Saudische journalist Jamal Khashoggi in 2018. Khashoggi schreef voor The Washington Past en was een criticus van Bin Salman. Als presidentskandidaat zei Biden nog Saudi-Arabië als een pariastaat te zien vanwege de moord op Khashoggi.

Maar nu heeft Biden Saudi-Arabië nodig. Door de Russische invasie in Oekraïne en de sancties die de VS daarna tegen Rusland hebben afgekondigd, is Biden op zoek naar andere energieleveranciers. Saudi-Arabië beschikt over grote gas- en olievoorraden en de VS hopen op een verhoging van de productie om de stijging van de energieprijzen tegen te gaan.