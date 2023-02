Geen portret koning Charles op nieuwe bankbiljetten Australië

In Australië wordt het portret van de Britse koningin Elizabeth op nieuwe biljetten van vijf dollar vervangen door een ontwerp dat de inheemse cultuur eert. Er komt dus geen biljet met daarop de beeltenis van koning Charles, maakt de Australische centrale bank bekend.

Charles is officieel het staatshoofd van Australië. Het vijfdollarbiljet is het enige papiergeld in Australië met de beeltenis van een Britse vorst. De bankbiljetten met een afbeelding van Elizabeth die al in omloop zijn, blijven een wettig betaalmiddel. Hoewel Charles niet op het nieuwe briefje komt te staan, wordt hij nog wel afgebeeld op de Australische munten. De eerste munten met het portret van de koning zullen dit jaar worden geslagen.

De dood van koningin Elizabeth op 8 september vorig jaar leidde tot openbare rouw in Australië, maar was ook aanleiding voor veel Australiërs om op te roepen tot afschaffing van de monarchie. Sommige inheemse groepen protesteerden ten tijde van de rouw om Elizabeth tegen de destructieve invloed van het koloniale Groot-Brittannië.

Inheemse bevolking

De beslissing om geen beeltenissen van Britse monarchen meer op bankbiljetten te plaatsen wordt volgens de centrale bank gesteund door de centrumlinkse Labour-regering van premier Anthony Albanese, die voorstander is van een Australische republiek.

Voor het ontwerp van het nieuwe biljet zal de inheemse bevolking worden geraadpleegd, zodat “de cultuur en de geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners” geëerd worden, aldus de centrale bank. Het ontwerpen en drukken van het nieuwe biljet zal “een aantal jaren” in beslag nemen, aldus de bank.