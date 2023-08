Geen vervanging voor Margriet bij European Para Championships

Er is maandag geen koninklijke vervanging voor prinses Margriet bij de opening van de European Para Championships. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) desgevraagd weten. De 80-jarige zus van prinses Beatrix zou aanwezig zijn, maar moet herstellen van een acute rughernia.

De European Para Championships, ook wel de Europese kampioenschappen parasporten, worden iedere vier jaar georganiseerd voor Europese sporters met een beperking. Het evenement is iedere keer in een andere Europese stad, dit jaar in Rotterdam. Margriet, die lid is van het International Paralympic Committee, zou ook een toespraak geven.

De prinses moest donderdag naar het ziekenhuis vanwege de rughernia. Ze is inmiddels weer thuis, aldus de RVD, “waar zij verder zal herstellen”.