Geen wijzigingen in Koningsdag-festiviteiten om afscheid paus

Doetinchem maakt geen wijzigingen in de viering van Koningsdag. Hoewel de festiviteiten een uur later beginnen in verband met de uitvaart van paus Franciscus blijft het programma hetzelfde, heeft een woordvoerder van de gemeente laten weten.

“We hebben respect voor de ontstane situatie en zijn blij met de medewerking van iedereen die het mogelijk maakt het programma een uur later te laten beginnen”, aldus burgemeester Mark Boumans.

De Rijksvoorlichtingsdienst maakte dinsdagavond bekend dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima zoals gepland naar Doetinchem komen. Namens de regering gaan minister-president Dick Schoof en minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp naar de uitvaart van de paus.