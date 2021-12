Geheime Epstein-deal snel openbaar, beïnvloedt zaak prins Andrew

Een geheime deal tussen miljardair Jeffrey Epstein en Virginia Giuffre moet begin volgende week openbaar worden gemaakt. Een Amerikaanse rechter besloot dat woensdag. De openbaarmaking beïnvloedt de misbruikzaak tegen de Britse prins Andrew.

De zaak heeft niets te maken met de veroordeling van Ghislaine Maxwell, die woensdag door een jury schuldig werd bevonden aan het ronselen van misbruikslachtoffers voor Epstein.

Giuffre claimt dat Andrew haar meermaals heeft misbruikt in 2001, toen ze 17 jaar oud was. Hij heeft alle beschuldigingen tegengesproken. Giuffre had jaren geleden Epstein vanwege seksueel misbruik voor de rechter gedaagd. Dat leidde uiteindelijk tot een vertrouwelijke schikking.

De advocaten van prins Andrew kregen in oktober toestemming om de deal, die al in 2009 gemaakt werd, in te zien. De rechter heeft nu besloten dat het document uiterlijk op 3 januari moet worden geopenbaard.

Epstein werd niet alleen door Giuffre beschuldigd van seksueel misbruik. Het onderzoek naar de vele beschuldigingen werd stopgezet vanwege zijn dood. De Amerikaan pleegde in 2019 zelfmoord toen hij in een gevangenis in afwachting was van een rechtszaak tegen hem.