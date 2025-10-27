Gejuich voor koningspaar en Amalia bij viering 750 jaar Amsterdam

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn maandagavond onder luid applaus en gejuich ontvangen bij de Nationale Viering Amsterdam 750 op het Museumplein in Amsterdam. Het evenement markeert de feestelijke afsluiting van het jubileumjaar waarin de stad haar 750-jarig bestaan viert.

De koninklijke familie arriveerde gezamenlijk bij het Van Gogh Museum. Bij aankomst werden Willem-Alexander, Máxima en Amalia begroet door burgemeester Femke Halsema en programmadirecteur Sietse Bakker. “We hebben feest”, aldus Halsema, terwijl ze de hand van de koning schudde. In het atrium van het museum gingen ze in gesprek met een aantal Amsterdammers die een speciale bijdrage hebben geleverd aan het jubileumjaar. Zo spraken ze onder meer met Amsterdamse wetenschappers die betrokken waren bij de reconstructie van het gezicht van de oudste bekende Amsterdammer, amateurdansers van het project Heel Amsterdam Danst en jeugdvoetballers die deelnamen aan het straatvoetbaltoernooi Cruyff Street League.

Na afloop begaven Willem-Alexander, Máxima en Amalia zich naar de grote koepeltent op het Museumplein. De familie nam vervolgens onder luid applaus en gejuich plaats op de tribune voor de optredens van verschillende Nederlandse artiesten. Onder de ongeveer 1500 genodigden waren ook demissionair premier Dick Schoof en Eloise van Oranje. De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien verscheen anders dan haar nichtje Amalia, die koos voor een lange groene avondjurk, in een casual spijkerbroek.

Het programma omvat optredens van onder anderen Roxeanne Hazes, Willeke Alberti, Wibi Soerjadi, Yves Berendse, Karsu en Kris Kross Amsterdam. De artiesten treden op in duo’s, waarbij een van hen optreedt vanaf het podium en een andere artiest vanaf een bekende plek in de stad.