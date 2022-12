Genee en Derksen vinden Rob Kemps geen geschikte tafelgast

Wilfred Genee en Johan Derksen vinden Rob Kemps “niet geschikt” om bij hen aan tafel te zitten. Dat vertelden de presentator en analist donderdagavond in “De Oranjewinter”. “Hij is niet geschikt om bij ons te zitten”, antwoordde Derksen op de vraag van Genee wat hij van de aanwezigheid van Kemps vond woensdagavond.

“Ik dacht precies hetzelfde, inderdaad”, reageerde Genee daar weer op. “Hij is te aardig. Mister Correct. Een lieve jongen, de ideale schoonzoon”, ging Derksen door. “Te genuanceerd”, vulde Genee aan. Derksen dan: “Er zijn heel veel mensen niet geschikt om hier te zitten, hoe gek dat ook klinkt.”

“Misschien hadden we dit buiten de schermen moeten bespreken”, dacht Genee achteraf. “Dan had je het niet moeten vragen”, zei Derksen lachend.

Kemps was woensdagavond te gast in “De Oranjewinter”, nadat er eerder een relletje was ontstaan. René van der Gijp beweerde dat de Snollebollekes-zanger boos naar de redactie had gebeld toen zij een fragment van zijn programma Chansons! wilden laten zien. Kemps sprak dat echter tegen.