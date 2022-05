George, Charlotte en Louis niet bij filmpremière vanwege school

De kinderen van prins William en zijn vrouw Catherine waren donderdagavond niet bij de première van Top Gun: Maverick omdat ze vrijdag naar school moeten. George (8), Charlotte (7) en Louis (4) moesten dus gewoon op tijd naar bed, zo vertelt Catherine in een video die wordt gedeeld door het tijdschrift HELLO!.

Voorafgaand aan het evenement konden de kinderen van William en Catherine wel een beetje meegenieten van de film. Het paar vertelde volgens HELLO! aan aanwezigen dat ze de liedjes uit Top Gun: Maverick eerder op de avond thuis met de kinderen hebben geluisterd.

Prins William en Catherine zaten donderdag wel in de zaal om de nieuwe film te aanschouwen. Vooraf ontmoette het paar de cast en crew van de film, onder wie hoofdrolspeler Tom Cruise. De première is onderdeel van een Royal Film Performance: een première van een belangrijke film waarbij standaard leden van het koninklijk huis aanwezig zijn.

In Top Gun: Maverick neemt Tom Cruise 36 jaar na Top Gun 1 opnieuw de hoofdrol van piloot Pete ‘Maverick’ Mitchell op zich. In de nieuwe film moet hij een nieuwe lichting piloten trainen voor een speciale missie. Het langverwachte vervolg op de hit uit 1986 is door de coronapandemie meerdere keren uitgesteld en zou aanvankelijk al in 2019 uitkomen.