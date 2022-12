George en Charlotte zingend in beeld tijdens Britse kerstdienst

De Britse prins George en zijn zusje prinses Charlotte waren zaterdag tijdens de tv-uitzending van Together at Christmas, de kerkdienst ter ere van wijlen koningin Elizabeth, prominent in beeld terwijl zij zingend een kaarsje vasthielden. De dienst was eerder deze maand al opgenomen, maar werd op kerstavond pas in Groot-Brittannië uitgezonden.

George en Charlotte waren twee van de ruim 1800 genodigden in Westminster Abbey in Londen. Onder anderen ook koning Charles, koningin-gemalin Camilla, gravin Sophie en de prinsessen Beatrice en Eugenie waren aanwezig bij de dienst die door prinses Catherine werd geïnitieerd.

Tijdens de dienst werd stilgestaan bij het overlijden van koningin Elizabeth in september. Op een gegeven moment werd het instrumentale lied The Bleak Midwinter gespeeld terwijl op een piano foto’s van de Queen door de jaren heen vertoond werden. Ook waren er optredens van zangers Craig David en Alfie Boe en Spice Girl Melanie C. Prins William en actrice Kristin Scott Thomas hielden een toespraak.