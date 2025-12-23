Geslaagde Amalia middelpunt op kerstkaart koninklijk gezin

Het koninklijk gezin heeft dinsdag via sociale media hun jaarlijkse kerstkaart gedeeld. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters wensen daarop iedereen fijne feestdagen.

De foto op de voorkant van de kaart werd afgelopen zomer gemaakt rond de Graduation Ceremony van prinses Amalia, vlak voordat ze haar bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) afrondde. Daarop poseert het gezin in het paleis, met Amalia als middelpunt.

“Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2026”, luidt de tekst, die ook in het Engels, Spaans, Fries en het Papiaments vermeld staat. Dit zijn alle erkende talen van het Nederlands Koninkrijk en de moedertaal van Máxima.