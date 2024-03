Getty: foto Elizabeth met achterkleinkinderen is ook bewerkt

Getty Images heeft een tweede foto die is uitgegeven door de Britse koninklijke familie aangemerkt als bewerkt. Het Amerikaanse fotobureau stelt dat een foto van koningin Elizabeth met een deel van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen “digitaal is verbeterd door de bron”.

Kensington Palace deelde het beeld vorig jaar in april, op de dag dat Elizabeth 97 jaar zou zijn geworden. Het hof meldde daarbij dat de foto een jaar eerder was gemaakt door prinses Catherine op Balmoral Castle in Schotland.

Volgens The Telegraph, die de foto ook analyseerde, lijken er verschillende punten bewerkt. Zo is er een donkere schaduw te zien achter het oor van prins Louis en zijn stukjes van het haar van Mia Tindall meerdere keren gebruikt.

Getty Images meldde maandag dat het foto’s, die eerder door prins William en prinses Catherine werden verspreid, wilde onderzoeken. Aanleiding voor het onderzoek is een foto van Catherine en haar drie kinderen, die de prinses zelf had bewerkt. Ze bood daarvoor vorige week haar excuses aan.