Getuige in proces prins Harry zegt dat verklaring nep is

Een getuige in de rechtszaak die de Britse prins Harry heeft aangespannen tegen uitgever Associated Newspapers Limited (ANL) zegt dat een verklaring die aan hem wordt toegeschreven vervalst is. Hij zou nooit zijn handtekening hebben gezet onder het statement, dat een belangrijk onderdeel vormt van de argumentatie van de advocaten van Harry en zijn medestanders.

De jongste zoon van koning Charles en zes anderen, onder wie de zanger Elton John, beschuldigen Associated van het jarenlang illegaal verkrijgen van informatie door onder meer telefoons af te luisteren. De uitgever van onder meer de tabloid The Daily Mail ontkent.

De verklaring waar het nu om gaat, was ondertekend door Gavin Burrows, een privédetective. In het document zou hij toegeven “honderden, mogelijk duizenden” mensen te hebben onderzocht, onder meer door telefoonlijnen af te luisteren en voicemails te hacken.

Voor de rechter zei Burrows dat hij de verklaring nooit getekend heeft en dat de zaak op “leugens gebaseerd” was.