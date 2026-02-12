Getuige in zaak-Høiby was geschokt door verkrachtingsaanklacht

Een man die aanwezig was op het feestje waar Marius Borg Høiby was voorafgaand aan de vermeende verkrachting van een vrouw op de Noorse eilandengroep Lofoten, dacht dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit en het slachtoffer vrijwillig met elkaar naar bed gingen. “Ik was eigenlijk geschokt”, zei hij donderdag in zijn getuigenverklaring over het moment dat hij hoorde dat Høiby was aangeklaagd voor het verkrachten van de vrouw.

De getuige had die bewuste avond en nacht veel met Høiby gesproken, melden Noorse media. Uiteindelijk ging hij slapen, omdat hij had afgesproken Høiby de volgende ochtend terug te brengen naar de plek waar hij samen met kroonprins Haakon verbleef, elders op de Lofoten. Op een gegeven moment hoorde hij geluiden uit de naastgelegen kamer en begreep hij dat de vrouw en Høiby seks hadden. De man zette daarom zijn geluiddempende koptelefoon op om te kunnen slapen.

“Ik heb niets slechts over hem te zeggen”, verklaarde de getuige. Hij heeft niets anders waargenomen dan dat er een goede sfeer was tussen Høiby en het vermeende slachtoffer. “Hij was erg vriendelijk.”

Høiby en de vrouw hadden die nacht meerdere keren vrijwillig seks. Hij zou haar daarna hebben verkracht in haar slaap.

Andere getuigen schetsten woensdag en donderdag een ander beeld van Høiby. Zo beschreven twee mensen hem als “dominant en agressief” en volgens een ander, een vriendin van het slachtoffer, drong hij steeds aan op seks.