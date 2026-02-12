Getuige: Marius Borg Høiby drong steeds aan op seks

Marius Borg Høiby drong in de nacht dat hij een vrouw zou hebben verkracht in haar slaap continu bij haar aan op seks. Het vermeende slachtoffer was moe en wilde slapen, maar de zoon van kroonprinses Mette-Marit wilde meer, verklaarde een getuige donderdag volgens Noorse media in de rechtszaal in Oslo.

“Ik herinner me dat ze zei dat ze wilde gaan slapen, maar hij wilde doorgaan met seks, en dat er daardoor wat spanning tussen hen ontstond”, zei de getuige, een vriendin van het slachtoffer. Ze waren toen op een feestje op de Lofoten, een Noorse eilandengroep. Høiby en het slachtoffer hadden eerst meermalen vrijwillig seks met elkaar voordat hij zich aan haar zou hebben vergrepen terwijl ze sliep.

De volgende dag spraken de vriendinnen over het feest en wat zich die nacht had afgespeeld. “Hij ging maar door en door, zonder te stoppen”, zou de aangeefster haar vriendinnen hebben verteld over de nacht met Høiby.

Grap

De getuige verklaarde ook dat Høiby tijdens het feest veel telefoneerde voordat hij een kamer binnenging met het vermeende slachtoffer. “Hij zei dat hij het even moest uitmaken met zijn vriendin, zodat hij naar de aangeefster kon gaan”, vertelde ze. Volgens haar was haar vriendin niet echt geïnteresseerd in Høiby, maar ze hadden elkaar voorafgaand aan het bezoek aan de Lofoten in oktober 2023 via Tinder leren kennen. Ze ging in eerste instantie “voor de grap” met hem naar bed.

Het slachtoffer is een van de vier vrouwen die Høiby beschuldigen van verkrachting.