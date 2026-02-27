Getuige: ruzies en jaloezie in relatie Høiby en ex-vriendin

Een getuige heeft vrijdag in de strafzaak tegen Marius Borg Høiby verklaard dat de relatie tussen Høiby en Nora Haukland werd gekenmerkt door veel ruzies en jaloezie. Dat melden Noorse media. Danby Choi is bevriend met beiden en trad op als getuige in de zaak waarin Høiby wordt beschuldigd van fysieke en psychische mishandeling van zijn ex-vriendin.

Een deel van zijn verklaring ging over een incident in november 2022. Haukland beweerde dat Høiby haar vastpakte, tegen de grond hield en schreeuwde tegen haar nadat zij zijn telefoon probeerde te pakken. Choi verklaarde in de rechtbank dat hij zag hoe er werd “geduwd, getrokken en gekrabd”. Hij omschreef de situatie als “gewelddadig, zonder dat hij klappen zag”.

Høiby heeft bevestigd dat hij achter Haukland aan rende, haar vastgreep en schreeuwde. Hij ontkent de beschuldigingen van mishandeling. Choi verklaarde verder dat beide partners volgens hem konden schreeuwen en ruzie maken, maar dat Høiby door zijn postuur “enger” kon overkomen.

Tijdens de rechtszaak getuigen diverse vrienden van Haukland en Høiby. Woensdag verklaarde Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, dat hij zijn ex-vriendin “mogelijk” wel eens een klap had gegeven. Het proces tegen Høiby, die wordt verdacht van tientallen strafbare feiten, ging begin deze maand van start. Eerder kwamen al meerdere vrouwen aan het woord die hem beschuldigen van verkrachting.