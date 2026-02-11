Getuigen beschrijven Høiby als ‘dominant en agressief’

Twee getuigen die tijd doorbrachten met Marius Borg Høiby in dezelfde nacht dat hij een vrouw zou hebben verkracht in haar slaap, beschrijven hem als “dominant en agressief”.

“Het begon gezellig, maar na verloop van tijd vond ik het ongemakkelijk worden”, zei de eerste van de twee getuigen woensdagmiddag in de rechtbank van Oslo. De zoon van kroonprinses Mette-Marit was luid en deed het tegenovergestelde van wat ze vroeg. De vrouw was samen met de andere getuige op een feestje en in een sauna waar Høiby ook was.

“Hij verhief zijn stem in plaats van die te dempen en zette de muziek harder in plaats van zachter. Hij drong er ook op aan dat we meer alcohol zouden drinken”, verklaarde de vrouw.

Autoritair

De tweede getuige heeft een vergelijkbare ervaring. Hij zei dat Høiby meer wilde drinken en dat er “een gespannen sfeer” ontstond toen daar weerstand tegen kwam. Høiby gedroeg zich “een beetje autoritair”, aldus de getuige.

Na de twee getuigenverklaringen werd het proces voor woensdag geschorst. Donderdag komen opnieuw enkele getuigen aan het woord.