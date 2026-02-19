Gevangenisdirecteur hielp Høiby ontsnappen aan pers

De directeur van de gevangenis in het Noorse Hamar heeft Marius Borg Høiby na zijn vrijlating onder een dekentje op de achterbank van zijn auto de inrichting uit gesmokkeld. Dat verklaarde de zoon van kroonprinses Mette-Marit donderdag voor de rechtbank in Oslo. Høiby zat daar in 2024 een week vast na zijn arrestatie.

Høiby vertelde volgens Noorse media de rechtbank dat hij in de periode dat hij vastzat geen voorkeursbehandeling kreeg in de gevangenis. De vierde vrouw die hem beschuldigt van verkrachting verklaarde woensdag dat een man die in dezelfde periode met hem had vastgezeten, haar had verteld dat Høiby anders werd behandeld en onder andere een massage had gekregen.

“Het enige wat je misschien ‘voorkeursbehandeling’ zou kunnen noemen, was toen ik werd vrijgelaten”, liet de 29-jarige Høiby weten. Hij vertelde dat hij buiten werd opgewacht door een groot aantal journalisten. “De gevangenisdirecteur reed me via de achteruitgang naar buiten, terwijl ik onder een deken in de kofferbak of op de achterbank lag. Dat was waarschijnlijk om die enorme mediaheisa te vermijden. Daar was ik erg dankbaar voor. Behalve dat, was er niets wat je speciale behandeling kunt noemen. Ik was net als iedereen”, aldus de zoon van Mette-Marit.

Een woordvoerder van de gevangenis, Jan Korsvold, laat aan het Noorse persbureau NTB weten dat hij vanwege wettelijke geheimhouding geen commentaar kan geven op specifieke gevallen met betrekking tot gedetineerden. Wel zegt hij dat medewerkers van de gevangenis gedetineerden ter bescherming tegen de media kunnen helpen.