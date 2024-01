Gewapende man die met Ingrid Alexandra wilde trouwen opgepakt

Een Amerikaanse man is afgelopen week op de luchthaven van Oslo gearresteerd. Hij had wapens bij zich en zou geobsedeerd zijn door de Noorse prinses Ingrid Alexandra met wie hij naar eigen zeggen wilde trouwen. Dat melden Noorse media maandag.

De verdachte verklaarde tegenover de politie dat hij de wapens had meegenomen omdat hij dacht dat het “veiliger” was om ze naar Noorwegen te brengen. De man had echter geen vergunning aangevraagd. In zijn bagage werd tevens een notitieboekje gevonden met namen en adressen van verschillende leden van de Noorse koninklijke familie.

De Amerikaan was in 2021 ook als eens in Noorwegen. Hij werd toen het land uitgezet nadat hij verschillende malen werd gezien bij het Noorse koninklijk paleis en Skaugum, de residentie van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit. In het politieverhoor stelde de verdachte nu dat hij wilde trouwen met hun 19-jarige dochter Ingrid Alexandra.

Het Noorse hof wil tegenover Noorse media niet reageren op de kwestie.