Gezin Märtha Louise viert vakantie op Corsica

Prinses Märtha Louise van Noorwegen heeft met haar gezin vakantie gevierd op het Franse eiland Corsica. Haar middelste dochter Leah deelt via Instagram verschillende foto’s van de familietrip.

“Corsica is the place to be”, stelt de 20-jarige Leah. Ze plaatste onder meer selfies met haar moeder en met haar zus Maud (22). Ook is er een foto van Märtha Louise met haar nieuwe echtgenoot Durek Verrett te vinden.

Verrett, die vorig jaar augustus met Märtha Louise in het huwelijk trad, reageert zelf onder de foto’s van zijn stiefdochter. “Samen tijd doorbrengen als gezin op Corsica was een enorm geschenk”, schrijft hij in een lief berichtje. “Jullie meiden zien lachen, glimlachen en ontspannen in de zon vult mijn hart op een manier die ik niet helemaal onder woorden kan brengen. Je brengt overal waar je komt licht en vreugde, en jou zo vredig zien maakt dat ik me de gelukkigste bonusvader ter wereld voel.”