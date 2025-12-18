Gezin prins William stuurt kerstwens zittend tussen narcissen

Prins William en zijn vrouw hebben een voorjaarskiekje gekozen voor hun kerstkaart van dit jaar. De tot nu toe onbekende foto, die donderdagochtend via social media werd gedeeld, is in april gemaakt in Norfolk. William, Catherine en hun drie kinderen poseren in het gras tussen de narcissen.

“We wensen iedereen een hele fijne kerst”, schrijven de prins en prinses van Wales bij de foto. Daarop is te zien dat prins Louis, de jongste zoon van William en Catherine die in april 7 jaar werd, volop tanden aan het wisselen is. De prins mist meerdere tanden van zijn bovengebit.

De ‘kerstfoto’ is gemaakt door fotograaf Josh Shinner, die het koninklijke gezin vaker vastlegt. Ook de foto die in 2023 werd gebruikt voor de kerstkaart van het gezin werd gemaakt door Shinner. Vorig jaar vergezelden William en Catherine hun kerstwens met een still uit de video waarin Catherine vertelde dat haar chemotherapie erop zat. De 43-jarige prinses werd maandenlang behandeld nadat er in maart 2024 na een buikoperatie kanker bij haar was vastgesteld.