Gezondheid Griekse koning Constantijn verslechterd

De gezondheid van Constantijn, de laatste koning van Griekenland, is ernstig verslechterd. Hij ligt met ademhalingsproblemen op de intensive care van een ziekenhuis in Athene na een coronabesmetting. Volgens Griekse media is zijn toestand kritiek.

De familie van Constantijn zou bij hem zijn. Het gaat onder meer om zijn vrouw koningin Anne-Marie (het zusje van de Deense koningin Margrethe) en hun kinderen. Ook Constantijns zussen Sofía, de gepensioneerde koningin van Spanje, en Irene zijn uit Spanje overgekomen.

Het is de tweede keer dat Constantijn met corona in het ziekenhuis belandt. Vorig jaar testte de oud-koning, die van 1964 tot 1974 in functie was, ook positief. De gezondheid van Constantijn is al een aantal jaar broos.

Griekenland schafte bijna vijftig jaar geleden de monarchie af. Constantijn had het land toen al enkele jaren verlaten na een staatsgreep in 1967. In 2003 keerde hij terug in Griekenland.