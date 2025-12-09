Gezondheid keizerin Masako blijft schommelen

De gezondheid van keizerin Masako van Japan schommelt nog altijd. De echtgenote van keizer Naruhito heeft last van vermoeidheid en moet voldoende rust nemen, heeft het keizerlijk hof dinsdag namens haar behandelende artsen laten weten. Dat gebeurde ter gelegenheid van haar 62e verjaardag.

Masako wordt sinds 2003 behandeld aan wat door het paleis wordt omschreven als ‘aanpassingsproblemen’. Ze had lange tijd mentale problemen door onder meer de druk en de hoge verwachtingen aan het Japanse hof. Volgens het paleis is ze nog altijd herstellende en heeft ze “soms schommelingen” in haar gezondheid.

“Na grote evenementen of een reeks activiteiten kan vermoeidheid langer aanhouden. Het medisch team adviseert voldoende rust te nemen, inclusief tijd voor wandelingen en ontspanning, om vermoeidheid te voorkomen”, stellen Masako’s artsen. Waar de keizerin in het verleden geregeld verplichtingen oversloeg, wil ze haar aantal activiteiten nu juist langzaam uitbreiden.