Gezondheid Mette-Marit verslechterd, prinses krijgt meer rust

De gezondheid van kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen is verslechterd. De echtgenote van kroonprins Haakon heeft een chronische longziekte en ervaart steeds meer ongemakken door haar ziekte. Ze moet daarom vaker rust nemen, heeft het Noorse hof donderdag bekendgemaakt.

In 2018 kwam aan het licht dat Mette-Marit een ongebruikelijke variant van longfibrose heeft. De ziekte werd in een vroeg stadium ontdekt. Doorgaans zorgt longfibrose ervoor dat zuurstof niet goed wordt opgenomen, waardoor patiënten benauwd of kortademig kunnen worden. Het kan ook leiden tot een vermindering van de gemiddelde levensverwachting.

De “dagelijkse conditie” van Mette-Marit verandert volgens het paleis nu sneller dan voorheen. “Dit betekent dat er vaker en met kortere tussenpozen wijzigingen in haar officiële programma kunnen optreden dan we gewend waren”, staat in de verklaring.

Ondanks haar gezondheid wil de kroonprinses wel zoveel mogelijk blijven werken. “Daarom zullen we haar officiële programma in de toekomst zo goed mogelijk organiseren, zodat haar gezondheidstoestand en werkzaamheden met elkaar verenigbaar blijven”, aldus het hof.