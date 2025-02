Gin van Märtha Louise en Durek Verrett overtrad wet toch niet

De ‘prinsessengin’ die de Noorse prinses Märtha Louise en haar man Durek Verrett lanceerden in aanloop naar hun huwelijk was toch niet in strijd met de wet. Het Noorse gezondheidsdirectoraat oordeelde eerder dat het echtpaar de wet had overtreden, maar de zogeheten Markedsrådet (Marktraad) heeft besloten dat oordeel te vernietigen, melden Noorse media.

Fabrikant OHD van de drank laat aan het Noorse TV2 weten blij te zijn dat er nu een einde komt aan de zaak. Ook manager Carina Scheele Carlsen, die spreekt namens de prinses en haar man, is blij. “We delen de mening van de producent en zijn erg blij dat die in deze zaak in het gelijk is gesteld. De zaak heeft lang geduurd en heeft grote gevolgen gehad voor onze reputatie. Nu zijn we voorzichtig optimistisch, maar we houden een nare bijsmaak over aan het proces.”

Er was vorig jaar veel te doen om de bruiloft van Märtha Louise. Dat kwam onder meer omdat Verrett een zelfbenoemde sjamaan is die verschillende omstreden uitspraken deed.