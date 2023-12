Glastonbury Festival-oprichter Michael Eavis wordt geridderd. Zijn naam is terug te vinden op de 2024 New Year Honours-lijst, waarmee prestaties en verdiensten van buitengewone mensen in het hele Verenigd Koninkrijk worden erkend. De erelijst telt honderden namen, onder wie ook Game of Thrones-actrice Emilia Clarke. Zij krijgt een hogere onderscheiding, namelijk die van MBE: Member of the Order of the British Empire.

Eavis, die een onderscheiding in de eerste klasse genaamd Knights Bachelor krijgt, wordt geridderd voor zijn verdiensten voor muziek en liefdadigheid. Clarke, die twee hersenbloedingen heeft overleefd, krijgt haar MBE-onderscheiding voor haar inzet met haar liefdadigheidsinstelling SameYou, voor mensen met soortgelijke aandoeningen. De onderscheiding is “een geweldige bewustwording voor de zaak”, aldus de actrice volgens de BBC.

Ook zangeres Leona Lewis staat ook op de erelijst en wordt benoemd tot OBE, wat staat voor Officer of the Order of the British Empire, om haar diensten aan muziek en liefdadigheid. Filmregisseur en producent Sir Ridley Scott wordt benoemd tot de Knight Grand Cross. Tekstschrijver Don Black vindt het “geweldig” dat hij de titel Commander of the Order of the British Empire (CBE) krijgt voor iets waar hij van houdt, schrijft de BBC.

Tranen met tuiten

Oscarwinnaar James Martin huilde “tranen met tuiten” toen hij hoorde dat hij benoemd zou worden tot MBE. De acteur, die het syndroom van Down heeft, laat volgens de BBC weten dat hij hoopt dat dit mensen met leerproblemen zal inspireren.

De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, krijgt de Koninklijke Orde van Victoria (Royal Victorian Order) voor het leiden van de kroningsdienst van koning Charles. Deze onderscheiding wordt door de koning zelf gekozen.