God Save the King voor alle wedstrijden Premier League

Vanwege de kroning van de Britse koning Charles zal dit weekend voorafgaand aan alle wedstrijden in de Premier League het Engelse volkslied God Save the King worden gespeeld. De ceremonie waarmee Charles formeel wordt erkend als monarch van het Verenigd Koninkrijk is zaterdagochtend in Londen.

Spelers en wedstrijdofficials tijdens de competitiewedstrijden zullen in een kring rond de middencirkel staan terwijl het volkslied klinkt en het kroningsembleem op de grote schermen te zien zal zijn, meldde de Premier League. De speciale gelegenheid komt tevens terug in de programmaboekjes en de digitale media van de clubs.