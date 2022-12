Goed goud: zo dragen de royals hun glitters!

Zilver en goud zijn heerlijk feestelijk, maar ook riskant. Want voor je het weet zie je eruit als een wandelende kerstboom. Gelukkig weten ze aan het Hof hoe het wél moet. Josine Droogendijk (bekend van modekoninginmaxima.nl) onderwerpt de royal looks aan haar modeblik.

Tekst: Josine Droogendijk. De hele productie staat in Vorsten 1 2023 en is waar nodig aangepast voor online publicatie. Lees het hele verhaal in het blad!

Nu de dagen weer kouder en korter worden, zijn de waxinelichtjes niet aan te slepen. Alleen al in Nederland worden er honderden miljoenen per jaar (!) verkocht. Fonkelend kaarslicht is blijkbaar een goed medicijn tegen de gevreesde winterdip en goud- of zilverkleurige kleding kan daar nog een schepje bovenop doen. Zodra een kaarsje wordt aangestoken, ontstaat er namelijk magie en glanzen zelfs de goedkoopste stofen alsof ze een dure zijde zijn.

Feestelijk chic

Maar blijven de kaarsen uit en kom je in een felverlichte ruimte, dan is de keuze voor blingbling meteen al een stuk riskanter. De grens tussen stijlvol en ordinair is bij goud en zilver immers net zo dun als ijs op een zonnige winterdag. Zeker als een kledingstuk wat korter is, of de hak net iets hoger. Kijk dus wel even goed in de spiegel voor u het huis in zilver of goud verlaat. De royals doen dat vast ook, want of het nu koningin Mathilde in een stoer broekpak is, of prinses Marie-Chantal in een verfijnde avondjurk: stuk voor stuk zijn de outfts feestelijk én chic.

Koningin Máxima op Bevrijdingsdag, 2017

Josine over de look van Máxima: “Voor de mode van nu is deze roklengte misschien iets te kort, maar wat is dit toch een beeldschone jurk van Natan. Door de huidkleurige basis lijkt het net alsof de pailletten op haar huid zijn aangebracht.”

Prinses Madeleine bij het jubileum van World Childhood Foundation, 2019

Josine: “Door al het geschitter zie je het bijna niet, maar deze japon is aan de voorzijde voorzien van een brede volant. Verstandig dat ze het verder qua accessoires rustig heeft gehouden. Nu maar hopen dat haar voeten de avond hebben overleefd. Plexi-pumps staan niet direct bekend om hun comfort.”

Koningin Letizia tijdens een ontvangst op Mallorca, 2009

Josine: “Dat zilver een gevaarlijke kleur kan zijn, blijkt wel uit deze look van Letizia. Dit is niet koninklijk, maar ordinair. Grotendeels komt dat natuurlijk door de roklengte, maar de rol van gladiatorsandalen en blote armen mag niet worden onderschat.”

Prinses Marie-Chantal op de feestavond voor het huwelijk van Guillaume en Stéphanie van Luxemburg, 2012

Josine: “Dit ontwerp van Elie Saab bestaat uit een strapless avondjurk van huidkleurige zijde en een transparante overlaag van geborduurde tule. Doordat de kralen en pailletten bij het rokgedeelte dégradé zijn aan gebracht, heeft de ontwerper kunnen voorkomen dat de organza te zwaar werd en ging hangen. Nu zwiert de stof om de prinses heen. Prachtig!”

Prinses Victoria bij de uitreiking van de Polar Music Prize, 2017

Josine: “Wat staat los haar toch mooi bij Victoria. Zonde dat ze haar bruine lokken altijd zo strak naar achteren vastzet. De 2D-jurk vind ik reuze interessant. Het lijkt wel alsof ze gehuld gaat in kunstig gedrapeerd aluminiumfolie.”