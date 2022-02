Gouden Koets keert voorlopig terug naar Koninklijke Stallen

Duizenden mensen hebben het afgelopen weekend in het Amsterdam Museum van de gelegenheid gebruikgemaakt om de Gouden Koets nog even in het echt te zien. De koets keert komende week terug naar de Koninklijke Stallen in Den Haag.

Het Amsterdam Museum was voorlopig voor het laatst te bezoeken in het Burgerweeshuis aan de Kalverstraat. Het pand wordt de komende jaren gerenoveerd en het museum verhuist in de tussentijd naar een eigen vleugel in de Hermitage aan de Amstel. In het nieuwe, tijdelijke onderkomen opent het Amsterdam Museum vanaf zaterdag 5 maart de deuren. De komende week zullen de medewerkers een deel van de collectie verplaatsen naar de Hermitage.

Judikje Kiers, directeur van het Amsterdam Museum, is ondanks de lange sluiting niet somber. “We hebben ongelofelijk veel mensen over de vloer gehad, de stemming was eigenlijk heel vrolijk. We mogen ons gelukkig prijzen met ons tijdelijk onderkomen dat qua vloeroppervlak net zo groot is als het Burgerweeshuis.”

Het Museum keert naar verwachting in de loop van 2025 terug in het Burgerweeshuis in de Kalverstraat. “Het zou mooi zijn als de heropening samenvalt met het 750-jarig bestaan van Amsterdam”, zegt de directeur.

Of de Gouden Koets dan ook weer terugkeert in het museum is nog onduidelijk. “Dat is aan de koning. Hij heeft gezegd dat hij voorlopig de koets niet gebruikt op Prinsjesdag, dus wie weet wat ermee gaat gebeuren”, aldus Kiers.