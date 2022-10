Graaf Claus-Casimir bij optreden prins Floris tijdens ADE

Floris van Oranje heeft zaterdagavond als dj opgetreden in nachtclub Escape in Amsterdam tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). De prins trad samen op met een andere dj, Frederik Abas, in de Royal Room van de uitgaansgelegenheid.

Ook Claus-Casimir van Oranje was van de partij. Op zijn Instagram-account deelt de 18-jarige graaf beelden van prins Floris achter de draaitafel.

Het is niet de eerste keer dat Floris optreedt als dj. In september gaf hij in de Ziggo Dome een dankconcert voor de zorg om zorgmedewerkers te bedanken voor hun inzet tijdens de coronapandemie. Ook draaide de prins eerder op het festival Kingsland in Amsterdam.