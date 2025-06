Graaf Claus-Casimir vermaakt zich op Royal Ascot

Graaf Claus-Casimir heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de paardenraces van Royal Ascot. De zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien was er met vrienden, is te zien op foto’s die hij deelt op Instagram.

De 21-jarige Claus-Casimir hield zich aan de strikte dresscode. Hij droeg, zoals alle mannen, een jacquet met hoge hoed.

Bij de paardenraces, die vijf dagen duren, zijn normaal gesproken vooral veel Britse royals vertegenwoordigd. Ook dit jaar laten ze zich volop zien. Koning Charles en koningin Camilla waren tot dusver elke dag van de partij.

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten Ascot in het verleden weleens. In 2019 maakten ze ook deel uit van de koninklijke optocht per koets waarmee elke racedag begint. Het koningspaar zat toen in een rijtuig met wijlen koningin Elizabeth.