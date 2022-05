Graaf Claus heeft studie op Schotse kostschool afgerond

Graaf Claus, de zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien, heeft zijn tijd op Gordonstoun in Schotland afgerond. Op Instagram laat hij zien dat hij zijn diploma van de gerenommeerde internationale kostschool binnen heeft.

De 18-jarige Claus plaatste een reeks beelden van wat op het oog de diploma-uitreiking was. Ook zijn moeder Laurentien is op twee van de foto’s te zien.

De Rijksvoorlichtingsdienst maakte in 2020 bekend dat Claus zijn middelbare school in Schotland zou afmaken. Dat leek een plotselinge overstap, want het nieuwe schooljaar van Gordonstoun was toen al enige tijd bezig. De graaf was daarvoor leerling aan het VCL in Den Haag. In Schotland ging hij het Engelse eindexamen A-levels doen.

Gordonstoun is een prestigieuze kostschool die naast academische vorming ook de mogelijkheid biedt om andere interesses – zoals sport en theater – te ontplooien. Voorheen stond de school vooral bekend om zijn spartaanse regime en de vele pesterijen. Onder anderen prins Philip en zijn zoons Charles, Andrew en Edward en zijn kleinkinderen Peter en Zara Phillips zijn oud-leerlingen van de school. Charles hield er zelfs trauma’s aan over.