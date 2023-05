Graaf Claus: ik moet opletten met alles wat ik doe

Graaf Claus, de zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien, ziet voordelen en nadelen aan lid zijn van het koningshuis. Als positieve kant noemt hij het feit dat hij veel “interessante en bijzondere” mensen leert kennen, maar een negatief aspect is dat hij moet “opletten” met wat hij doet.

“Als ik iets fout doe dan heeft dat niet alleen voor mij nadelen, maar ook voor mijn hele familie”, zegt de 19-jarige Claus voor de camera van De Telegraaf. Als voorbeeld noemt de graaf dat hij en zijn vader vorig jaar bij een feest van prins Floris, die dj is, uit de club zijn gezet omdat ze “de verkeerde bandjes” droegen. “Speculaties waren er van: Constantijn heeft iemand in elkaar geslagen. Dan besef ik wel, dat ook al heb ik niet echt iets fout gedaan, dan kan het wel grote gevolgen hebben voor de mensen om me heen.”

Claus heeft sowieso niet zoveel met “de hele showbizzwereld”, vertelt hij. “Dat laat ik wel aan mijn zus over. Die is daar wat beter in”, zegt hij doelend op gravin Eloise, ook wel ‘gravinfluencer’ genoemd.

Wel is de graaf zijn ouders dankbaar voor alles wat ze voor hem doen. Om ze te bedanken hoopt hij ooit een sportauto voor ze te kunnen kopen. “Ik zie gewoon het beeld van hen met zijn tweeën in een tweezitter en dan door de Alpen rijden of zo. Lijkt me gewoon leuk voor ze.”