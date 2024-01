Graaf Nikolai deelt ‘mooie herinneringen’ met oma Margrethe

De Deense graaf Nikolai heeft op Instagram een eerbetoon geplaatst aan zijn oma, koningin Margrethe. “Mooie herinneringen”, schrijft hij bij een foto van hem, zijn oma en zijn opa.

De 24-jarige Nikolai is de oudste zoon van prins Joachim en gravin Alexandra. Hij is ook het oudste kleinkind van Margrethe, die oudejaarsavond aankondigde af te treden als koningin van Denemarken.

In totaal deelt Nikolai drie foto’s. Op de eerste houdt Margrethe hem als baby vast. Zij en haar man Henrik zwaaien naar het publiek. Henrik overleed in 2018. Op de tweede foto knuffelt de 83-jarige Margrethe de baby en op de derde foto is Nikolai wat ouder.