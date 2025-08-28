Graaf Nikolai op rode loper bij filmfestival Venetië

Graaf Nikolai van Denemarken bezocht woensdag de opening van het filmfestival in Venetië. Dat meldt de Deense krant Billed Bladet. Hij werd een dag voor zijn 26e verjaardag vergezeld door zijn vriendin Benedikte Thoustrup.

Fotografen legden Nikolai, in smoking, en zijn vriendin vast op de rode loper van het filmfestival. Nikolai en Thoustrup hebben sinds 2018 een relatie en wonen samen in Kopenhagen. Of ze ook donderdag in Italië zijn om Nikolai’s 26e verjaardag te vieren, is niet bekend.

Het Deense koningshuis laat de verjaardag van de graaf donderdag niet aan zich voorbijgaan en deelt een nieuw portret van Nikolai op Instagram. “Vandaag sturen we de allerhartelijkste gelukwensen naar graaf Nikolai, die 26 jaar wordt”, staat bij het portret.

Nikolai is de oudste zoon van prins Joachim, de tweede zoon van koningin Margrethe.