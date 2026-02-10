Graf Zweedse koningin in Finland geopend

Onderzoekers in Finland hebben het graf van de Zweedse koningin Karin Månsdotter geopend. Ze was kortstondig de echtgenote van koning Erik XIV, die in de zestiende eeuw koning van Zweden was.

De opening vindt plaats in het kader van de renovatie van de kathedraal van het Finse Turku, waar Månsdotter ligt begraven, en met het oog op een tentoonstelling in Tampere in 2028, 460 jaar na Månsdotters kroning in 1568. Met moderne techniek hopen de onderzoekers meer te weten te komen over haar gezondheidstoestand, haar uiterlijk en afkomst, meldt de Finse omroep Yle.

Månsdotter was een burgermeisje dat in eerste instantie dienstmeisje werd op het paleis. Daar werd ze het hof gemaakt door Erik XIV. Ze is een van de weinige Zweedse koninginnen, net als de huidige koningin Silvia, die niet van adel was voordat ze de troon besteeg. Ook is ze de enige Zweedse royal die in Finland is begraven.