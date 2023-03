Gravin Eloise geniet van bezoek aan Parijs

Gravin Eloise heeft de trein naar Parijs gepakt. In haar Instagram Stories deelt de 20-jarige dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien beelden van haar bezoek.

Eloise is in de Franse hoofdstad vanwege haar rol als ambassadeur van het beautymerk L’Oréal Paris. “Niet normaal dankbaar”, zegt de gravin daarover. Wat ze precies voor het bedrijf aan het doen is, deelt ze niet.

Wel heeft Eloise het naar haar zin. “Mooiste hotel ever ook.”