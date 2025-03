Gravin Eloise geraakt door kritiek op moeder Laurentien

Eloise van Oranje vond het moeilijk om te zien dat haar moeder prinses Laurentien veel kritiek kreeg rond de afhandeling van het toeslagenschandaal. Dat vertelt de 22-jarige gravin in de Amazon Prime-serie Open Casa van Robbert Rodenburg.

In de aflevering waarin ook presentator Paul de Leeuw te gast was, ging het over de gezondheidssituatie van hun ouders. Over de fysieke gezondheid van haar ouders, prins Constantijn en prinses Laurentien, maakt Eloise zich geen zorgen. “Totaal niet”, zegt ze. “M’n ouders zijn ook echt heel gezond, heel energiek en heel ondernemend nog steeds. Die zijn nog niet eens bij hun hoogtepunt gekomen.”

Daarop zegt De Leeuw dat hij zich wel kan voorstellen dat het moeilijk is als je moeder veel kritiek krijgt op iets wat ze met “de beste bedoelingen” doet. “Ja, dat wel”, zegt Eloise instemmend. “In die zin, honderd procent.”

Laurentien werd vorig jaar zomer beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in haar rol als voorzitter van de Stichting (Gelijk)waardig Herstel, die gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal bijstaat. Anonieme medewerkers van het ministerie van Financiën stelden dat Laurentien soms over de schreef ging als zij haar zin niet kreeg. De prinses legde in september haar functie neer. Ze is nog wel betrokken bij de stichting.