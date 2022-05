Gravin Eloise grijpt mis bij Best Social Awards

Gravin Eloise is woensdagavond niet in de prijzen gevallen tijdens de negende Best Social Awards. De ‘gravinfluencer’ en dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien zag het beeldje voor Beste Personality naar Rijk Hofman gaan.

Hofman won ook samen met zijn broer Sam de prijs voor Beste Podcast. Hun oudere broer Tim Hofman kreeg voor zijn onlineserie BOOS het beeldje voor Beste Youtuber. Andere winnaars waren onder anderen Antoon (Beste Artiest), Rob Jetten (Beste Politicus) en Jutta Leerdam (Beste Sporter).

In de zakelijke categorieën vielen onder meer bol.com, Easytoys, HEMA en de NS in de prijzen.