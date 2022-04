Gravin Eloise maakt kans op prijs bij The Best Social Awards

Leuk nieuws voor Gravin Eloise. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien is namelijk genomineerd bij The Best Social Awards, waar ze kans maakt op de prijs voor Beste Personality. In die categorie neemt ze het op tegen Bram Krikke, Nikkie de Jager, Rijk Hofman, Quinty Misiedjan, Karsu Donmez en Hanna van Vliet.

Het is niet de eerste keer dat Eloise is genomineerd voor een prijs. Vorig jaar maakte ze kans op een Nickelodeon Kids’ Choice Award, maar zij kreeg uiteindelijk minder stemmen dan winnares Nikkie de Jager, beter bekend als YouTuber NikkieTutorials.

Eloise is al een paar jaar erg actief op Instagram en geeft daar regelmatig een kijkje in haar leven. Inmiddels heeft zij 321.000 volgers op het platform.