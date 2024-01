Gravin Eloise uit op TikTok steun aan Palestijnen in Gaza

Gravin Eloise heeft op TikTok haar steun geuit aan de Palestijnen in de Gazastrook. Dat deed het nichtje van koning Willem-Alexander door een speciaal filter te gebruiken, waarvan de maker geld zou doneren aan organisaties die hulp bieden in Gaza.

“Dit filter doneert toch wel geld?”, schrijft de 21-jarige Eloise bij de video. Het filter bestaat uit een watermeloen waarmee een bepaald figuurtje gemaakt moet worden. Bij gebruik van het filter gaat er automatisch geld naar de maker, die heeft beloofd dat aan hulporganisaties in Gaza te doneren.

De watermeloen staat symbool voor solidariteit met de Palestijnse gebieden. Het werd voor het eerst gebruikt na de Zesdaagse Oorlog in 1967. Toen werd de Palestijnse vlag in veel bezette gebieden verboden, waarna in plaats daarvan een watermeloen werd gebruikt. De vrucht heeft namelijk dezelfde kleuren als de Palestijnse vlag: rood, zwart en groen. Ook rond het huidige conflict in Gaza en Israël wordt het symbool veel gebruikt.