Gravin Sophie als eerste Britse royal weer naar het buitenland

Sophie, de gravin van Wessex, is het eerste lid van het Britse koningshuis dat dit jaar naar het buitenland is afgereisd. De vrouw van prins Edward is aangekomen in Qatar en heeft daar de komende week allerlei afspraken.

De gravin is in haar functie van ambassadeur van de International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) in Qatar. Sophie praat met meerdere organisaties en goede doelen over programma’s voor blinden en slechtzienden.

Sophie heeft dinsdagmiddag gesproken met de minister van Buitenlandse Zaken in de hoofdstad Doha. “Wij kijken uit naar een nog intensievere samenwerking om onze humanitaire plicht tegenover hen die in nood verkeren te vervullen”, twitterde hij na afloop.