De Britse gravin Sophie van Wessex is vrijdag jarig. De vrouw van prins Edward mag 58 kaarsjes uitblazen.

Taart was er op donderdag al voor Sophie. Zij werd tijdens haar bezoek aan de Connaught-school in Surrey verrast met de taart. De school had toevallig ook iets te vieren, namelijk het 60-jarig bestaan. Op het officiële Instagram-kanaal van Buckingham Palace werd een bedankje gedeeld voor de “heerlijke taart”.