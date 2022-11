Gravin Sophie voert aapjes in Londense dierentuin

Sophie, de gravin van Wessex, heeft een bezoek gebracht aan de Londense dierentuin. De vrouw van prins Edward ging langs vanwege de opening van nieuwe apenverblijven. Ze mocht de dieren, die er vrij rondlopen, ook voeren. Op foto’s die Britse media vrijdag delen is te zien hoe enkele aapjes uit haar hand eten.

De gravin werd rondgeleid door Monkey Valley en kreeg uitleg over de nieuwe ruimtes. Ook sprak ze met een paar verzorgers.

Daarna had Sophie een ontmoeting met kinderen die aangesloten zijn bij een door de dierentuin gesteunde organisatie voor kinderen met levensbedreigende ziektes. Samen met hen pakte de gravin kerstpakketten in voor de maki’s in het park. Die krijgen voor de feestdagen onder meer zoete aardappelen.

Directeur Matthew Gould liet na afloop weten het een “eer” te vinden dat Sophie was langsgekomen.