Gravin Zaria studeert in Delft

Gravin Zaria, de jongste dochter van prins Friso en prinses Mabel, studeert in Delft. Dat zei Mabel woensdagavond tegen Blauw Bloed bij de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs in Eindhoven.

“Ze heeft een heerlijke studententijd in Delft, ze is ook geïnteresseerd in techniek en ze wilde op deze manier meemaken om meer te leren over de interesse en passie van haar vader”, liet Blauw Bloed optekenen. Mabel gaf aan het leuk te vinden dat haar dochter erbij was, maar te hopen dat zij daarna weer met rust gelaten kan worden. “Zodat ze kan genieten van een studententijd zoals iedere Nederlandse student dat verdient.”

De Prins Friso Ingenieursprijs werd woensdag voor de twaalfde keer uitgereikt. Met de jaarlijkse prijs wil het KIVI ingenieurs en hun werk zichtbaar maken. Bij de uitreiking was ook prinses Beatrix aanwezig.