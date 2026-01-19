Grieken in de rij voor publiek afscheid prinses Irene

De kist met daarin het lichaam van de vorige week overleden prinses Irene is in Griekenland aangekomen. Maandagochtend kunnen Grieken afscheid van haar nemen in de Grote Metropolitaan, de kathedraal van het aartsbisdom Athene. De kist, bedekt met de Griekse vlag, staat tot 10.30 uur opgesteld in de kapel van de kathedraal. Volgens Griekse media staan al verschillende belangstellenden in de rij om een laatste groet te brengen.

Irene overleed donderdag op 83-jarige leeftijd in het Zarzuela-paleis in Madrid. Ze woonde al jaren op het Spaanse hof bij haar zus, koningin Sofía van Spanje.

Rond het middaguur begint in Athene de uitvaartdienst. Bij het afscheid worden verschillende leden van Europese koningshuizen verwacht. Later op maandag wordt ze begraven op het koninklijke landgoed Tatoi.

Irene was het jongste kind van de Griekse koning Paul en koningin Frederika. Haar broer was koning Constantijn, de laatste koning van Griekenland.