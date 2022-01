Griekse koning Constantijn opnieuw in ziekenhuis

De laatste koning van de Grieken, koning Constantijn, is opnieuw opgenomen in een ziekenhuis in Athene. Het 81-jarige voormalige staatshoofd is besmet geraakt met het coronavirus, melden Griekse media.

Constantijn is volledig gevaccineerd en lijkt het naar omstandigheden goed te maken. Hij zou slechts milde symptomen hebben.

De gezondheid van Constantijn, die op de troon zat van 1964 tot 1974, is de laatste jaren al broos. Half december werd hij ook al opgenomen in het ziekenhuis. In eerste instantie werd toen gevreesd voor een herseninfarct maar na onderzoek bleek dat het om een zware longontsteking ging.

Griekenland schafte bijna vijftig jaar geleden de monarchie af. Constantijn had het land toen al enkele jaren verlaten na een staatsgreep in 1967. In 2003 keerde hij terug in Griekenland.