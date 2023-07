Griekse vriendin en buurvrouw van koningspaar overleden

Marianna Vardinoyannis, een goede vriendin van koningin Máxima uit Griekenland, is maandag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat melden verscheidene Griekse media. Vardinoyannis, die UNESCO Goodwill Ambassador was, wordt in besloten kring begraven.

Vardinoyannis was de Griekse buurvrouw van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op hun vakantieadres. Daarnaast zetten zij en Máxima zich in voor de behandeling van kinderkanker.

Máxima en Vardinoyannis hadden elkaar in november nog publiekelijk gezien, tijdens het staatsbezoek van het Nederlandse koningspaar aan Griekenland. Toen brachten de twee een bezoek aan de oncologische kliniek Elpida in Athene, die Vardinoyannis en haar man hebben gefinancierd. In Nederland is koningin Máxima verbonden aan het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.